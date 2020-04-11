- Кто для меня топ-тренер в современном футболе? Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Шевченко. Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение.
Из других наставников могу выделить Гвардиолу и Клоппа. Когда испанец приехал в "Манчестер Сити", я начал болеть за эту команду. Но в нынешнем сезоне "Ливерпуль" Клоппа играет в прекрасный футбол. Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды, – приводит слова украинского тренера сайт УАФ.
Руслан Ротань тренирует сборную Украины U21 с 2018 года. За время карьеры футболиста специалист выступал за "Днепр", киевское "Динамо" и пражскую "Славию".
Национальную сборную Украины с 2016 года тренирует Андрей Шевченко. Под его руководством команда провела 33 игры, в которых 19 раз одержала победу, 9 раз сыграла вничью и потерпела поражение 5 раз.
Напомним, что из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Также свои матчи отменили и национальные сборные.
Руслан Ротань: игра "Ливерпуля" схожа с игрой сборной Украины
Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением об игре главной национальной команды своей страны.
Фото: football24.ua
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!