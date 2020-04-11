Футболистка из США тренируется на 9-м месяце беременности (видео) Футболистка сборной США по футболу Алекс Морган в своём официальном аккаунте Instagram опубликовала видеоролик, на котором она тренируется, находясь на девятом месяце беременности. View this post on Instagram Garage workout of the day! #powerrunsinthefamily #StayHomeStayMotivated A post shared by Alex Morgan (@alexmorgan13) on Apr 11, 2020 at 5:30pm PDT "Гаражная тренировка днём", — подписала видеоролик Морган.Морган является двукратной чемпионкой мира в составе сборной США. На ее счету 169 матчей за сборную, в которых забила 107 мячей. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:25 Опубликовал: Александр Зуб Теги: США Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5