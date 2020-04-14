Минспорта Белоруссии: на сегодняшний день у нас нет предпосылок для остановки чемпионата

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что пока оснований для приостановки футбольного чемпионата страны у него нет.
Фото: Беларусь сегодня
— Если будет ситуация с коронавирусом в стране ухудшаться, я думаю, что будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или по переносу на более поздний срок. Но сегодня у нас такой необходимости нет.

Чемпионат интересный, люди с интересом смотрят по телевизору, болельщиков в стране много. Поэтому нет оснований для того, чтобы... мы закрыли сегодня чемпионат, - приводят слова министра РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 5".

Белоруссия - единственная страна в Европе, в которой продолжают проводить футбольный чемпионат. В стране зафиксирован 3 281 случай заболевания, 33 человека скончалось.

Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура. На первом месте располагается "Зенит", имея в активе 50 очков. На 9 баллов от петербуржцев отстают "Локомотив" и "Краснодар".

В России известно о 24 490 случаях заболевания COVID-19 (рекордные 3 388 за последние сутки), выздоровело 1 986 человек, умерло 198.


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Теги: Чемпионат Белоруссии
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