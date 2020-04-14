Минспорта Белоруссии: на сегодняшний день у нас нет предпосылок для остановки чемпионата

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что пока оснований для приостановки футбольного чемпионата страны у него нет.

Фото: Беларусь сегодня