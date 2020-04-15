"Чемпионат Беларуси нельзя оскорблять, он такой, какой он есть. Там люди играют как умеют. Если бы там были другие мастера, они бы играли в РПЛ. Ситуация в мире сказывается на игроках и командах. FIFPro считает неправильным играть в это время. Сейчас там есть какие-то проблемы.
Я комментирую игры, поэтому смотрю их полностью. Я не смотрю игры не работая, во время досуга. Понравился баянист. Мне очень импонировало, как "Славия" играла в кубке против БАТЭ, а вот борисовчане меня разочаровали", — цитирует Арустамяна "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Высшая лига Белоруссии - единственный действующий футбольный турнир в Европе на сегодняшний день. Все остальные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.
После 4-х туров в турнирной таблице чемпионата Белоруссии лидирует жодинское "Торпедо-БелаЗ", набравшее 9 очков.
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Арустамян: чемпионат Белорусии нельзя оскорблять. Люди играют как умеют
Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал уровень чемпионата Белоруссии.
Фото: РИА Новости
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