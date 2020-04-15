Власти Австрии разрешили клубам возобновить тренировки

Как сообщает Reuters, власти Австрии дали разрешение клубам на проведение тренировок.



По данным источника, вице-канцлер страны и министр спорта Вернер Коглер провели встречу и дали добро на проведение тренировок с понедельника. У команд будут ограничения: для начала игроки будут заниматься небольшими группами.



На данный момент неизвестно, когда будет возобновлен чемпионат Австрии, который как и другие европейские лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.