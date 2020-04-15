Как сообщает Reuters, власти Австрии дали разрешение клубам на проведение тренировок.
По данным источника, вице-канцлер страны и министр спорта Вернер Коглер провели встречу и дали добро на проведение тренировок с понедельника. У команд будут ограничения: для начала игроки будут заниматься небольшими группами.
На данный момент неизвестно, когда будет возобновлен чемпионат Австрии, который как и другие европейские лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Власти Австрии разрешили клубам возобновить тренировки
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