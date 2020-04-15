В нескольких дивизионах Шотландии чемпионаты завершены досрочно

В связи с активным распространением COVID-19 во втором, третьем и четвертом дивизионах Шотландии сезон решено было не доигрывать.

Фото: strategya.com

По информации пресс-службы Шотландской профессиональной футбольной лиги, такое решение приняли 81% команд.



Таким образом, "Данди Юнайтед" объявлен победителем Чемпионшипа, "Рэйт Роверс" стали чемпионами Лиги 1, а "Коув Рейнджерс" - Лиги 2.



Отметим, что по остановленной до 10 июня высшей лиги решение еще не принято.



Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура. Также были отменены большинство спортивных соревнований по всему миру, включая Евро-2020 и летнюю олимпиаду в Токио.