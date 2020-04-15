В нескольких дивизионах Шотландии чемпионаты завершены досрочно

В связи с активным распространением COVID-19 во втором, третьем и четвертом дивизионах Шотландии сезон решено было не доигрывать.
Фото: strategya.com
По информации пресс-службы Шотландской профессиональной футбольной лиги, такое решение приняли 81% команд.

Таким образом, "Данди Юнайтед" объявлен победителем Чемпионшипа, "Рэйт Роверс" стали чемпионами Лиги 1, а "Коув Рейнджерс" - Лиги 2.

Отметим, что по остановленной до 10 июня высшей лиги решение еще не принято.

Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура. Также были отменены большинство спортивных соревнований по всему миру, включая Евро-2020 и летнюю олимпиаду в Токио.


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Теги: Коронавирус
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