Победитель ЧМ-1966 скончался из-за коронавируса

Умер Норман Хантер, ставший чемпионом мира в составе сборной Англии в 1966 году.

Пресс-служба "Лидса" сообщает, что причиной ухода бывшего игрока стал коронавирус.



Хантеру было 76 лет.



Основную часть карьеры Хантер провел в "Лидсе" (1962 - 1976 годы). В составе команды Хантер становился двукратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии.



На сегодняшний день в мире уже более двух миллионов подтвержденных заражений коронавирусом. На территории Великобритании зафиксировано около ста тысяч случаев.