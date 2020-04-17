Об этом сообщает издание ESPN.
По информации источника, из-за пандемии коронавируса игроки главной американской футбольной лиги могут пойти на сокращение зарплаты на 50%.
Сообщается, что такой вариант возможен только при отмене части сезона. В случае продолжения сезона сокращение будет не столь значительным.
На сегодняшний день в мире зафиксировано более двух миллионов заражений коронавирусом. В Штатах количество подтвержденных диагнозов достигло почти 700 тысяч.
В американской лиге могут вполовину сократить зарплаты игрокам
Стало известно, на какое урезание зарплат может пойти MLS.
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