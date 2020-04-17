В американской лиге могут вполовину сократить зарплаты игрокам

Стало известно, на какое урезание зарплат может пойти MLS.

Об этом сообщает издание ESPN.



По информации источника, из-за пандемии коронавируса игроки главной американской футбольной лиги могут пойти на сокращение зарплаты на 50%.



Сообщается, что такой вариант возможен только при отмене части сезона. В случае продолжения сезона сокращение будет не столь значительным.



На сегодняшний день в мире зафиксировано более двух миллионов заражений коронавирусом. В Штатах количество подтвержденных диагнозов достигло почти 700 тысяч.