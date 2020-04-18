"У меня нет таких денег". Халк опроверг информацию о том, что бывшая жена требует с него 134 млн долларов

Нападающий "Шанхая" Халк прокомментировал информацию о том, что его бывшая жена требуется от него крупную сумму денег.

Фото: "РИА Новости"