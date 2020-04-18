"У меня нет таких денег". Халк опроверг информацию о том, что бывшая жена требует с него 134 млн долларов

Нападающий "Шанхая" Халк прокомментировал информацию о том, что его бывшая жена требуется от него крупную сумму денег.
Фото: "РИА Новости"
Журналист Лео Диас ранее сообщил, что бывшая супруга бразильского футболиста требует от него 134 млн долларов.

"Помню, когда появились слухи, что моя новая жена беременна, ты обратился ко мне. Но я опроверг это. Ты же начал распространять слухи. Сейчас ты называешь какие-то сумму. Мне из-за этого приходится беспокоиться за свою семью. Называй реальные вещи, когда заводишь речь о моем состоянии. 700 миллионов реалов (134 млн долларов)? Откуда ты такое берешь? Таких денег у меня нет. Это страшные цифры", - сказал Халк в своем инстаграме.

Напомним, Халк с 2012 по 2016 год выступал за петербургский "Зенит".


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Теги: Халк
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