Журналист Лео Диас ранее сообщил, что бывшая супруга бразильского футболиста требует от него 134 млн долларов.
"Помню, когда появились слухи, что моя новая жена беременна, ты обратился ко мне. Но я опроверг это. Ты же начал распространять слухи. Сейчас ты называешь какие-то сумму. Мне из-за этого приходится беспокоиться за свою семью. Называй реальные вещи, когда заводишь речь о моем состоянии. 700 миллионов реалов (134 млн долларов)? Откуда ты такое берешь? Таких денег у меня нет. Это страшные цифры", - сказал Халк в своем инстаграме.
Напомним, Халк с 2012 по 2016 год выступал за петербургский "Зенит".
"У меня нет таких денег". Халк опроверг информацию о том, что бывшая жена требует с него 134 млн долларов
Нападающий "Шанхая" Халк прокомментировал информацию о том, что его бывшая жена требуется от него крупную сумму денег.
Фото: "РИА Новости"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!