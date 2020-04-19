Каррера рассказал, чем занимается на карантине

Экс-тренер " Спартака " Массимо Каррера, ныне возглавляющий греческий АЕК, рассказал, как проводит время на карантине, вызванного пандемией коронавируса.

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"Мы можем выходить только в магазин. Каждый день не бегаю, да оно и не надо. Очень тяжело находиться дома столько времени. Мы должны просто принять это. Стрижку в домашних условиях мне сделала жена.



Дома читаю газеты, друзья присылают их из Италии. Смотрю телевизор, в основном Netflix. Уделяю время работе, просматриваю матчи. С командой работаем через Skype, делаем физические упражнения, беговые тренировки. Проводим тренировки вместе с ассистентом и подсчитываем статистику.



Не знаю, когда возобновится чемпионат. 24 апреля проводится встреча федерации, и там они должны решить, когда продолжится чемпионат", — сказал Каррера в интервью Марии Командной в Instagram.