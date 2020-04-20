Сон Хын Мин прибыл на службу в корейскую армию

The Guaridan сообщает, что футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прибыл для прохождения службы в корейской армии.



Игрок будет служить в морской пехоте по протяжении трех недель. В частности, он подвергнется воздействию слезоточивого газа, научится стрелять из оружия и будет участвовать в длительных походах.



Напомним, в Корее все мужчины должны служить 21 месяц. Но Сон Хын Мин благодаря победе в Кубке Азии был освобожден от обязательной службы и пройдет только подготовку.