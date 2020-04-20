Луческу подтвердил, что пытался уговорить Буффона перейти в "Шахтер"

Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что в 2013 году пытался уговорить вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона перейти в донецкий клуб.

Фото: ФК "Зенит"