"Да, это действительно было. Я даже говорил с его агентом в Италии. У нас была проблема с вратарем, Буффон был подходящим вариантом. Я всегда уважал Буффона, но, к сожалению, мы не смогли его купить, потому что он хотел следовать за своей мечтой и одержать победу в Лиге чемпионов. Он до сих пор играет! Думаю, он может играть и до 45 лет", - приводит слова Луческу Tutto Juve.
Напомним, Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 год, после чего возглавлял "Зенит".
Луческу подтвердил, что пытался уговорить Буффона перейти в "Шахтер"
Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что в 2013 году пытался уговорить вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона перейти в донецкий клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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