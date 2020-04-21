Правительство Нидерландов запретило проведение профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября

Как сообщает Football Oranje, правительство Нидерландов запретило проводить профессиональные футбольные турниры до 1 сентября.



Теперь Футбольный союз страны должен решить с УЕФА, кто будет выступать от страны в еврокубках в следующем сезоне.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские лиги. Ранее сообщалось, что чемпионат Нидерландов может возобновиться в июне.