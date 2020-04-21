Футболисты "Ред Булл Зальцбург" вернулись к тренировкам

"Ред Булл "Зальцбург" в своем твиттере сообщил, что игроки команды приступили к тренировкам.



Напомним, тренировки всех австрийских клубом и чемпионат были приостановлены 8 марта из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе власти страны разрешили клубам вернуться к тренировочному процессу.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. На сегодняшний день известно о 2,5 млн случаев заражения коронавирусом.