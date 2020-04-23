Кариус подал в суд на "Бешикташ"

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, который на правах аренды выступал за "Бешикташ", подал в суд на турецкий клуб.



Немецкий футболист недоволен, что "Бешикташ" на протяжении нескольких месяцев не платил ему зарплату. Об этом сообщил агента Кариуса Флориан Голл.



В турецком клубе отметили, что Кариус не играл с октября по март 2020 года и не заслужил эти деньги.



Контракт 26-летнего футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2022 года.