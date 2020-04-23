Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, который на правах аренды выступал за "Бешикташ", подал в суд на турецкий клуб.
Немецкий футболист недоволен, что "Бешикташ" на протяжении нескольких месяцев не платил ему зарплату. Об этом сообщил агента Кариуса Флориан Голл.
В турецком клубе отметили, что Кариус не играл с октября по март 2020 года и не заслужил эти деньги.
Контракт 26-летнего футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2022 года.
Кариус подал в суд на "Бешикташ"
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