Cын наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана примет алжирское гражданство и будет выступать за национальную команду этой страны, передает Ehcoruk.
По информации источника, главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади еще до ситуации с пандемией коронавируса встретился с 21-летним Зиданом-младшим и уговорил его выступать за национальную команду Алжира.
Напомним, Зинедин Зидан в бытность игрока выступал за сборную Франции.
Сын Зидана Лука будет выступать за сборную Алжира
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