"Можно вообще не играть". В Южной Корее футболистам запретят общаться во время матчей

По данным Daily Mail, после возобновления чемпионата Южной Кореи футболистам будет запрещено общаться во время матчей.

Кей-лига должна возобновиться 8 мая. Тренеров обяжут находиться в масках на скамейке и в технической зоне.



"Невозможно не разговаривать с партнерами на поле. Если мы не сможем общаться на поле, то можно тогда вообще не играть", - сказал капитан "Инчхон Юнайтед" Ким До Хек.



В Южной Корее выявлено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.