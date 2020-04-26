Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что каждый гражданин страны получит по 100 000 иен (около 930 долларов) из-за распространения коронавирусной инфекции.
- Материальное пособие в 100 тыс. иен определенно станет экспериментом по выплате гражданам минимального дохода. В мире нет другого такого государства, где музыканты, актеры и спортсмены так же держались бы в стороне от обсуждения политики, как это делают в Японии.
Когда известные деятели касаются вопросов политики и экономики, они призывают "сфокусироваться на своем основном бизнесе и не говорить ненужные вещи". Давайте препятствовать таким высказываниям в Японии, — написал футболист в своем Twitter.
33-летний японец выступал за ЦСКА с 2010 по 2013. В составе армейцев Хонда 94 раза вышел на поле в РПЛ и забил 20 мячей. Вместе с москвичами он стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и один раз Суперкубок.
В мире число заразившихся COVID-19 приближается к 3-м миллионам. Более 207 тысяч человек умерло. В России известно о 80 949 заболеваниях, 6 767 человек выздоровело, 747 - умерло.
Экс-игрок ЦСКА Хонда: в Японии спортсмены держатся в стороне от обсуждения политики
Экс-игрок московского ЦСКА, а ныне хавбек "Ботафого" Кейсуке Хонда высказал мнение о выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от коронавируса.
Фото: Sportbox
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