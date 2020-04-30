Чемпионат Португалии может возобновиться в конце мая

Как сообщает JN, чемпионат Португалии может быть возобновлен в конце мая.



Ожидается, что турнир будет возобновлен 30 мая. Матчи будут проводиться без болельщиков.



Напомним, чемпионат Португалии, как и другие европейские лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



В чемпионате Португалии в турнирной таблице лидирует "Порту", у которого в активе 60 очков. На втором месте "Бенфика", у которой 59 очков. Тройку замыкает "Брага".