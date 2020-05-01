"В Европе нет такого, что человека просто выгонят, игроку должны помочь". Сафонов - о Давыдове

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о ситуации с Денисом Давыдовым.
Фото: Реальное время
Напомним, воспитанник московского "Спартака", который недавно покинул софийский ЦСКА, сообщил, что не может вернуться в Россию из-за закрытия границ.

Воспитанник "Спартака" Давыдов: я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода

- Сейчас многие в Россию не могут вылететь. Футболисты по другим правилам живут? Они такие же граждане России. Значит, сейчас комплектуются вывозные рейсы, когда соберут достаточно людей, тогда и полетят.

Не будут же самолёты туда-сюда летать, это же не такси. Сейчас остаётся ждать и искать варианты вернуться, не навсегда же закрыли. В Европе нет такого, что человека просто выгонят, игроку должны помочь. Наверняка сейчас комплектуют чартер, чтобы был полный самолёт, — приводит слова агента Чемпионат.

Ранее о ситуации с футболистом высказался депутат Госдумы РФ Лебедев.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Давыдов ЦСКА София Сафонов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Очень правильная девочка растёт". Карпин опубликовал видео с дочкой (видео)
Смородская — о смерти Самохвалова: мы его отстранили от тренировок на полгода. Мы считали, что он очень быстро вырос, его сердце не справляется
"За футбол без деревяшек". Глушаков поздравил всех с 1 мая (фото)
Губерниев: если буду баллотироваться в президенты России, Юран может стать моим доверенным лицом 1
Трабукки: натурализованный бразилец Гильерме заявлен как русский, а Еременко – как иностранец. Это нелогично
Смородская - о смене наставника в "Локо": болельщики не могут определять политику клуба 2
Милнер включил Ивановича в свою команду мечты
Слуцкий: почему мы с Дзюбой троллим друг друга? Мы безумно друг друга любим 3
Юран - о Губерниеве: может, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где "Химкам" быть? 2
Уткин: со стороны администрации - некомпетентность, из лагеря семинцев истерика и нытье, за что я их и презираю 1
"В Европе нет такого, что человека просто выгонят, игроку должны помочь". Сафонов - о Давыдове
Откуда пошел миф о том, что бандиты купили "Зениту" победу над "Баварией", и почему в него трудно поверить 2
Депутат Госдумы РФ Лебедев: давайте обвинять во всём правительство, что Давыдов такой чудак и не может улететь 2
Филипп: у меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять
Воспитанник "Спартака" Давыдов: я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода 12
Экс-хавбек "Спартака" Ибсон - о зиме в Сибири: мороз, холод, синтетическое поле. Мы весь тайм провели в раздевалке
Евсеев отметил день труда с бензопилой (фото)
Антон Миранчук закрыл эмблему "Спартака" (фото)
Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона
France Football составил сборную Лиги 1. Головина в ней нет
Экс-игрок "Спартака" Ибсон: я предполагал, что Дзюба может выйти на другой уровень, но я не думал, что он так сильно прибавит 2
Лоськов и Пашинин останутся в "Локомотиве" в случае ухода Семина
Финалы французских кубков могут пройти в августе
Матчи АПЛ могут проходить без зрителей до следующего года
Кикнадзе ответил болельщикам на требование оставить Семина тренером "Локомотива" 14
Ева Карнейро: возобновление сезона ставит под угрозы много людей
"Крылья" боятся общественного резонанса и не станут разрывать контракт с Фроловым 8
"Мы могли бы сидеть дома, но устали". Врач "Локомотива" работает в клинике для больных коронавирусом
"Спартак" предложит Соболеву четырехлетний контракт 1
"Слушай, надо, чтобы наш "Зенит" победил". Орлов - о полуфинале, в котором "Бавария" якобы сдала матч "Зениту" 13
Все новости