Напомним, воспитанник московского "Спартака", который недавно покинул софийский ЦСКА, сообщил, что не может вернуться в Россию из-за закрытия границ.
Воспитанник "Спартака" Давыдов: я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода
- Сейчас многие в Россию не могут вылететь. Футболисты по другим правилам живут? Они такие же граждане России. Значит, сейчас комплектуются вывозные рейсы, когда соберут достаточно людей, тогда и полетят.
Не будут же самолёты туда-сюда летать, это же не такси. Сейчас остаётся ждать и искать варианты вернуться, не навсегда же закрыли. В Европе нет такого, что человека просто выгонят, игроку должны помочь. Наверняка сейчас комплектуют чартер, чтобы был полный самолёт, — приводит слова агента Чемпионат.
Ранее о ситуации с футболистом высказался депутат Госдумы РФ Лебедев.
"В Европе нет такого, что человека просто выгонят, игроку должны помочь". Сафонов - о Давыдове
Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о ситуации с Денисом Давыдовым.
Фото: Реальное время
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