Как сообщает болгарское издание Dsport, руководство клуба поможет игроку, несмотря на разрыв договора.
Ранее сообщалось, что из-за сложной экономической ситуации в болгарском футболе ЦСКА решил расстаться с рядом легионеров. Соглашение с Давыдовым было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.
Вчера игрок выложил пост в Instagram, где рассказал о том, что не может попасть в Москву из-за отмены рейса.
Воспитанник "Спартака" Давыдов: я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода
Футболист перешёл в софийский ЦСКА в мае прошлого года.
Софийский ЦСКА поможет Давыдову, у которого отменили рейс в Россию
Софийский ЦСКА пообещал помочь российскому футболисту Денису Давыдову, который не может вылететь в Россию из Болгарии.
Фото: СЭ
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