- Из этого состава кого-то заберут? Я думаю, что да. Это уже читается. Звонят россияне и уже интересуются. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить. Это уже от ребят все зависит, — приводит слова специалиста Tribuna.
После 7-ми туров "Слуцк" занимает лидирующую строчку таблицы чемпионата Белоруссии, в активе команды 16 очков.
Напомним, белорусская лига единственная в Европе, которая продолжает чемпионат несмотря на пандемию коронавируса. В стране известно о 15 828 случаях заражения, 97 человек умерло.
Игроком белорусского "Слуцка" интересуются клубы из России
Главный тренер белорусского "Слуцка" Виталий Павлов сказал, что одним из игроков его команды интересуются российские клубы.
Фото: РБ
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