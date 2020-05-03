Матерацци рассказал, чем он вывел из себя Зидана в финале чемпионата мира

Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци признался, что сказал Зинедину Зидану по ходу решающей игры ЧМ-2006.

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Напомним, что в дополнительное время того матча Зидан ударил Матерацци головой и был удален с поля. Италия выиграла матч в серии пенальти.



- Зидан забил гол за французскую команду в первом тайме, и Доменек сказал ему присматривать за мной.



После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я нахмурился. Зидан сказал: "Отдам тебе свою футболку позже". Я ответил, что предпочёл бы его сестру, — цитирует Матерацци Marca.

