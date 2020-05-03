- Самое главное, что Денис – хороший пацан. Он хороший футболист, вписался в коллектив, но у него немного не получилось в ЦСКА. У него большой потенциал, думаю, если он сможет набрать физическую форму, у него всё получится.
Денис взял билеты, освободил квартиру и собирался лететь в Россию с женой и собачкой. Но никто не мог предположить, что рейс не состоится. Насколько я знаю, он вернулся в квартиру и хочет вернуться в Москву, как будет возможность, - приводит слова болгарина Р-Спорт.
"Мягко говоря, был в шоке". Давыдов рассказал, как он застрял в Болгарии
Жена Давыдова — о возвращении в Россию: если бы мы ещё вдвоем были, возможно, это как-то проще. Но с собакой на руках — не очень
Ранее Денис Давыдов в социальных сетях поделился тем, что расторг контракт с софийским ЦСКА и не смог вернуться в Россию. Также футболист отметил, что в Болгарии на данный момент остаются без возможности вернуться домой 68 россиян.
Футболист перешёл в ЦСКА в мае прошлого года. Из-за сложной экономической ситуации в болгарском футболе ЦСКА решил расстаться с рядом легионеров.
Занев - о Давыдове: самое главное, что Денис - хороший пацан
Защитник софийского ЦСКА Петар Занев поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Денисе Давыдове.
Фото: Советский Спорт
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