Занев - о Давыдове: самое главное, что Денис - хороший пацан

Защитник софийского ЦСКА Петар Занев поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Денисе Давыдове.
Фото: Советский Спорт
- Самое главное, что Денис – хороший пацан. Он хороший футболист, вписался в коллектив, но у него немного не получилось в ЦСКА. У него большой потенциал, думаю, если он сможет набрать физическую форму, у него всё получится.

Денис взял билеты, освободил квартиру и собирался лететь в Россию с женой и собачкой. Но никто не мог предположить, что рейс не состоится. Насколько я знаю, он вернулся в квартиру и хочет вернуться в Москву, как будет возможность, - приводит слова болгарина Р-Спорт.

"Мягко говоря, был в шоке". Давыдов рассказал, как он застрял в Болгарии

Жена Давыдова — о возвращении в Россию: если бы мы ещё вдвоем были, возможно, это как-то проще. Но с собакой на руках — не очень

Ранее Денис Давыдов в социальных сетях поделился тем, что расторг контракт с софийским ЦСКА и не смог вернуться в Россию. Также футболист отметил, что в Болгарии на данный момент остаются без возможности вернуться домой 68 россиян.

Футболист перешёл в ЦСКА в мае прошлого года. Из-за сложной экономической ситуации в болгарском футболе ЦСКА решил расстаться с рядом легионеров.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Занев Давыдов ЦСКА София
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Слуцкий: тренер не может перепрыгнуть своих игроков, футболисты важнее
Шалимов не стал комментировать свои слова о "дармоедах"
Соловьев: я специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости" 4
Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили
Рональд Куман сегодня был госпитализирован из-за проблем с сердцем
Комик Воронин: странно, что "Зенит" не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как "Бавария" 3
УЕФА рассматривает вариант с переводом российского футбола на систему "весна-осень" 5
Источник: Айртон может перейти в "Порту" 3
Занев - о Давыдове: самое главное, что Денис - хороший пацан
Адиев - о системе "осень-весна": нам изначально не надо было подстраиваться под европейские чемпионаты
Источник: "Динамо" не интересен Ле Таллек, получающий российский паспорт
Футболисты "Крыльев Советов" отблагодарили врачей в день рождения клуба
Болельщики признали Это'О лучшим африканским нападающим
Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать? 18
Фролов поздравил "Крылья Советов" с годовщиной первого матча
Кокорин и Соболев проведут благотворительный матч в CS:GO
СМИ: "Тоттенхэм" — главный претендент на Ракитича
Уткин — о конфликте с Соловьевым: мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена 3
Все игроки и руководство "Баварии" сдали отрицательный тест на коронавирус
Лебедева: для Волгоградской области будет большим стрессом выход "Ротора" в РПЛ
Мутко: желательно доиграть чемпионат. Если не доиграть, осадок всё равно останется 1
"Не тренер, не турнир, не таблица, не "Торпедо". Буква "Т" в алфавите Евсеева 1
Гончаренко: сначала мы вернемся к истокам. Затем должна вернуться РПЛ, а после этого вернется Лига чемпионов
Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой" 4
Дзагоев: надо доиграть РПЛ, что там — 8 туров осталось. Вообще без проблем
Кучаев: в футбол попал на самом деле случайно
"Выпил и полный вперед". Евсеев - о любимом напитке
Сутормин: думаю, мы доиграем сезон и "Зенит" станет чемпионом 2
Кержаков с семьей воссоздал обложку альбома Presence группы Led Zeppelin
Клубам Серии А разрешат тренироваться на своих базах с завтрашнего дня
Все новости