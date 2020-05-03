Экс-игрок "Спартака" Синодзука: всем гражданам, у которых есть прописка в Японии, должны выплатить по 1 тысяче долларов

Экс-хавбек московского "Спартака", а ныне игрок команды "Омия Ардия" Иппэй Синодзука рассказал, как Япония помогает гражданам во время пандемии COVID-19.
Фото: Советский Спорт
- Первые два месяца, когда это только началось, ничем не помогало. Сейчас зашевелились, сказали, что будут выдавать на каждый адрес по две маски. Над этим все, конечно, посмеялись.

Обещали выплачивать деньги компаниям, которые оказались в сложной ситуации. Вроде бы должны выдавать по 10 тысяч долларов, а тем, у кого дела хуже, по 20 тысяч. С мая всем гражданам, у которых есть прописка в Японии, должны выплатить по 1 тысяче долларов, – приводят слова футболиста Известия.

25-летний Иппэй Синодзука является воспитанником московского "Спартака". С 2013 по 2017 игрок выступал за "Спартак-2", провел в ФНЛ 45 матчей и забил 3 гола. По окончании сезона 2016/2017 покинул красно-белых в качестве свободного агента.

После землетрясения в Японии в 2011 году Иппэй переехал в Москву к бабушке по материнской линии. Имеет российское гражданство.


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