Об этом сообщает ФИФА на своём сайте.
Теперь во всех турнирах, которые закончатся в текущем календарном году, командам будет разрешено делать по пять замен вместо трёх.
Такое решение принято из-за сжатых сроков доигровки турниров и чемпионатов, которые были приостановлены из-за коронавируса. Увеличение замен должно сократить число возможных травм футболистов.
ФИФА разрешила проводить пять замен в матчах
В турнирах, которые будут закончены в 2020 году, будет действовать новое правило замен.
Фото: Getty Images
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