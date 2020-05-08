ФИФА разрешила проводить пять замен в матчах

В турнирах, которые будут закончены в 2020 году, будет действовать новое правило замен.

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Об этом сообщает ФИФА на своём сайте.



Теперь во всех турнирах, которые закончатся в текущем календарном году, командам будет разрешено делать по пять замен вместо трёх.



Такое решение принято из-за сжатых сроков доигровки турниров и чемпионатов, которые были приостановлены из-за коронавируса. Увеличение замен должно сократить число возможных травм футболистов.