ФИФА на своем официальном сайте сообщила, что лигам разрешено отказаться от системы VAR во время матчей.
"В отношении соревнований, в которых внедрена система видеопомощника судьи (VAR), этим соревнованиям разрешается прекратить его использование после перезапуска по усмотрению каждой федерации. Однако в тех чемпионатах, где используется VAR, все аспекты игры и протокола VAR останутся в силе", — говорится в сообщении.
Ранее Международная федерация футбола разрешила до конца 2020 года использовать в матчах пять замен.
В России система видеопомощи арбитрам была введена в сезоне 2019/2020.
ФИФА разрешила лигам отказаться от системы VAR
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