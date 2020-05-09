Причиной переноса игры стали подозрения на коронавирус у одного из футболистов "Арсенала".
Об этом стало известно после заявления Ассоциации белорусской федерации футбола.
На сегодняшний день в Белоруссии зафиксировано более 20-ти тысяч заражений коронавирусом. Умер 121 человек.
Матч в Белоруссии был перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков
Встреча 4-го тура первой лиги Белоруссии "Гомель" — "Арсенал" Дзержинск пройдет позднее назначенного срока.
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