Матч в Белоруссии был перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

Встреча 4-го тура первой лиги Белоруссии "Гомель" — " Арсенал " Дзержинск пройдет позднее назначенного срока.

Причиной переноса игры стали подозрения на коронавирус у одного из футболистов "Арсенала".



Об этом стало известно после заявления Ассоциации белорусской федерации футбола.



На сегодняшний день в Белоруссии зафиксировано более 20-ти тысяч заражений коронавирусом. Умер 121 человек.