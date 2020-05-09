Об этом сообщает telegram.hr. Также футболисту запрещено приближаться к супруге и поддерживать с ней связь.
По информации источника, причиной задержания стали угрозы Вукоевича в адрес своей жены, ее сестры и матери. Сообщается, что бывший футболист угрожал им в состоянии алкогольного опьянения.
Бывший игрок "Спартака" обвиняется в угрозах убить жену
Огнена обязали также покинуть общий дом. По словам адвоката, его клиент уже нашёл себе новое жильё.
За "Спартак" Вукоевич провел девять матчей в 2013 году. Отметим, что с 2017 года Вукоевич работает селекционером киевского "Динамо".
Полиция отпустила экс-игрока "Спартака" Вукоевича, который угрожал жене расправой
Полиция Загреба выпустила на свободу экс-хавбека московского "Спартака" Огнена Вукоевича, который ранее был задержан за угрозы жене и её родственникам.
Фото: РИА Новости
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