Об этом сообщает телеграм-канал "NEXTA Live". Сейчас игрок ожидает результатов теста.
По данным Tribuna.com, футболисты отсутствовал в заявке команды на матч с "Городеей" (8 мая), который завершился вничью со счетом 1:1.
Тренировка команды, запланированная на понедельник, отменена.
Напомним, чемпионат Белоруссии не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
У футболиста "Минска" заподозрили коронавирус. Тренировка команды отменена
Футболист "Минска", имя которого не называется, мог заразиться коронавирусной инфекцией.
ФК "Минск"
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