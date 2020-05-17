Чемпионат Ирана возобновится после окончания священного месяца Рамадан

Как сообщает Tehran Times, сезон в чемпионате Ирана будет возобновлен после окончания Рамадана.



Об этом сообщил президент страны Хасан Роухани.



"Раз руководители Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги собираются доигрывать сезон, то и мы провели собрание по этому поводу. У нас осталось девять недель, а завершить сезон мы можем за шесть недель. У команд будет три недели на подготовку к рестарту", - сказал заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.



Напомним, практически все футбольные первенства во всем мире были приостановлены из-за коронавируса.



Вчера, 16 мая возобновился сезон в Германии. Чемпионат России будет возобновлен 21 июня.