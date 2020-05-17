Турецкие болельщики могут вернуться на стадионы в июле

Как сообщил президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир, в июле болельщики могут вернуться на стадионы.



Турецкий чемпионат возобновится 12 июня. Матчи будут проходить без зрителей.



"Наша цель — завершить сезон, иначе возникнут проблемы. Пока мы будем играть без фанатов. Если дела пойдут хорошо, возможно, мы сможем сыграть матчи с болельщиками в июле", - цитирует функционера Corriere dello Sport.