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У игрока "Славии" выявили коронавирус

У футболиста пражское "Славии" обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом в своих социальных сетях сообщил президент клуба Ярослав Твардик. Фамилия заразившегося футболиста не называется.

"У одного из игроков тест показал положительный результат. Клуб отменяет товарищеский матч и ждет дальнейших инструкций", - написал Твардик.

Ранее в другом чешском клубе "Млада Болеслав" был выявлен случай заражения коронавирусом.

Чешский чемпионат должен возобновиться 23 мая.


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