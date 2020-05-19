У футболиста пражское "Славии" обнаружили коронавирусную инфекцию.
Об этом в своих социальных сетях сообщил президент клуба Ярослав Твардик. Фамилия заразившегося футболиста не называется.
"У одного из игроков тест показал положительный результат. Клуб отменяет товарищеский матч и ждет дальнейших инструкций", - написал Твардик.
Ранее в другом чешском клубе "Млада Болеслав" был выявлен случай заражения коронавирусом.
Чешский чемпионат должен возобновиться 23 мая.
У игрока "Славии" выявили коронавирус
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