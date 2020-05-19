У игрока "Славии" выявили коронавирус

У футболиста пражское "Славии" обнаружили коронавирусную инфекцию.



Об этом в своих социальных сетях сообщил президент клуба Ярослав Твардик. Фамилия заразившегося футболиста не называется.



"У одного из игроков тест показал положительный результат. Клуб отменяет товарищеский матч и ждет дальнейших инструкций", - написал Твардик.



Ранее в другом чешском клубе "Млада Болеслав" был выявлен случай заражения коронавирусом.



Чешский чемпионат должен возобновиться 23 мая.