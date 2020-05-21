Как сообщает by.tribuna.com, COVID-19 диагностирован у голкипера Владимира Бушмы и хавбека Михаила Афанасьева. Еще два - под подозрением: защитник Максим Бордачев и полузащитник Андрей Хачатурян.
Сегодня в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии "Торпедо-БелАЗ" проводит матч с "Неманом". Старт игры в 19:00 по московскому времени.
Напомним, чемпионат Белоруссии - единственный европейский розыгрыш, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.
У двух игроков играющей сегодня команды Белорусской лиги обнаружен коронавирус
Стало известно, что два футболиста "Торпедо-БелАЗ" заражены коронавирусом.
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!