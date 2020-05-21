Свернуть все/Развернуть все

У двух игроков играющей сегодня команды Белорусской лиги обнаружен коронавирус

Стало известно, что два футболиста "Торпедо-БелАЗ" заражены коронавирусом.
Фото: Чемпионат
Как сообщает by.tribuna.com, COVID-19 диагностирован у голкипера Владимира Бушмы и хавбека Михаила Афанасьева. Еще два - под подозрением: защитник Максим Бордачев и полузащитник Андрей Хачатурян.

Сегодня в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии "Торпедо-БелАЗ" проводит матч с "Неманом". Старт игры в 19:00 по московскому времени.

Напомним, чемпионат Белоруссии - единственный европейский розыгрыш, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Чемпионат Белоруссии Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

У двух игроков играющей сегодня команды Белорусской лиги обнаружен коронавирус 1
Уткин: этот год - ключевой для Гончаренко
Кадыров прибыл в Москву из-за подозрения на коронавирус 2
Шюррле не прилетел в Россию с остальными легионерами 1
В сети появились снимки формы "Краснодара" на следующий сезон (фото)
Сезон-2019/20 в Чемпионшипе возобновится 20 июня
"Спартак" прошел тестирование на коронавирус
Бывший врач "Спартака": ситуация с коронавирусом очень опасна и сложно говорить о возобновлении сезона
В "Оренбурге" новый президент 1
"Больно это слышать". Бразильская футболистка Марта призвала прекратить сравнивать женский футбол с мужским 1
Игроки и тренерский штаб "Спартака" две недели будут жить на базе в Тарасовке 2
Отец Кузяева: ни с "Зенитом", ни с другими клубами переговоров не ведем
В "Оренбурге" рассказали о результатах тестов футболистов на коронавирус
Джакомо Бонавентура, вероятно, продолжит карьеру в "Роме"
Газизов: возобновление РПЛ? Приказ есть, будем исполнять
"ПСЖ" заинтересован в приобретении Обамеянга
Валерий Непомнящий: "Краснодар" - солидная команда, но им не хватает некоего мужского начала. ЦСКА всё же повыше 10
Деспотович может не вернуться в "Оренбург" для подготовки к возобновлению сезона
Советник президента "Барселоны": решение всегда в пользу "Реала", когда есть сомнения
ЦСКА намерен продлить контракт с Набабкиным до 2021 года
Валерий Непомнящий: расстроен, что ФНЛ и ПФЛ завершены
Андре Виллаш-Боаш отказался возглавить "Ньюкасл" 1
Кириченко: не думаю, что для футболистов коронавирус опасен
Безумие вокруг "Химок": отказались от выхода в РПЛ, все равно в нее вышли, а играть в ней не на что 2
Член наблюдательного совета "Химок": клуб за 5 месяцев израсходовал годовой бюджет. ПФЛ - лучший вариант 2
"При стандарте 20 человек тычут друг другу пальцами в глаза и нос". Терехов - о мерах борьбы с коронавирусом
Если "Химки" не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ 4
Сульшер: пусть у меня лучше будет дыра в составе, чем ***** (дурак) 1
Кузяев хочет остаться в "Зените" 2
Экс-игрок "Тоттенхэма" Ваньяма мог оказаться в ЦСКА
Все новости