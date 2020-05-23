Рулевой "Ислочи" Виталий Жуковский рассказал, что планирует покинуть клуб.
Это произошло после поражения команды от "Энергетика-БГУ" (1:2).
- Хочу объявить, что сезон мой этот будет заключительный в этом клубе. К сожалению. Не могу больше, - заявил специалист.
Отметим, что Жуковский руководит "Ислочью" с 2010 года.
После десяти туров команда занимает шестое место в чемпионате Белоруссии.
"Не могу больше". Тренер белорусской "Ислочи" заявил о намерении покинуть клуб
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