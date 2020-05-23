"Не могу больше". Тренер белорусской "Ислочи" заявил о намерении покинуть клуб

Рулевой "Ислочи" Виталий Жуковский рассказал, что планирует покинуть клуб.



Это произошло после поражения команды от "Энергетика-БГУ" (1:2).



- Хочу объявить, что сезон мой этот будет заключительный в этом клубе. К сожалению. Не могу больше, - заявил специалист.



Отметим, что Жуковский руководит "Ислочью" с 2010 года.



После десяти туров команда занимает шестое место в чемпионате Белоруссии.