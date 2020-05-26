"Только что связался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей Украинской премьер-лиги и Кубка Украины с 30 мая", - написал Павелко в фэйсбуке.
Напомним Украины был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести по 9 туров. В турнирной таблице с 59 очками лидирует донецкий "Шахтер".
Глава Украинской ассоциации футбола: Минздрав страны разрешил возобновить матчи с 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая. Об этом сообщил глава ассоциации футбола страны Андрей Павелко.
xsport.ua
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