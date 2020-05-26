Глава Украинской ассоциации футбола: Минздрав страны разрешил возобновить матчи с 30 мая

Чемпионат Украины возобновится 30 мая. Об этом сообщил глава ассоциации футбола страны Андрей Павелко.



xsport.ua

"Только что связался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей Украинской премьер-лиги и Кубка Украины с 30 мая", - написал Павелко в фэйсбуке.



Напомним Украины был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести по 9 туров. В турнирной таблице с 59 очками лидирует донецкий "Шахтер".