Арбитр ФИФА из Словении задержан в борделе с оружием и наркотиками

Словенский рефери Славко Винчич задержан полицией в Боснии и Герцеговине.



Фото: © Global Look Press

Как сообщает 24Slata, арбитра арестовали в борделе. Вместе с ним там были 9 женщин и 26 мужчин. У задержанных также были при себе наркотики и оружие. После допроса Винчич был отпущен.



В нынешнем сезоне 41-летний судья отработал в трех матчах Лиги чемпионов и в одной игре Лиги Европы.