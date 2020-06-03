Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua, ссылаясь на источник в Москве. Как сообщает издание, конфликт президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и Юрия Семина давно исчерпан, поэтому тренер может снова возглавить команду.
Недавно Семин признавался, что его уход из клуба в 2009 году был ошибкой.
Юрий Семин работал в киевской команде с 2007 по 2009, а также с 2010 по 2012. Контракт тренера и "Локомотива" истек 31 мая.
Семин вновь может возглавить киевское "Динамо"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин может переехать в Киев и занять пост главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо-Киев"
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