- Правда ли это? Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю, - приводит слова Суркиса СЭ.
В данный момент киевский клуб тренирует украинец Алексей Михайличенко. "Динамо" располагается на 4-м месте в украинском чемпионате.
Юрий Семин работал в киевской команде с 2007 по 2009, а также с 2010 по 2012. Контракт тренера и "Локомотива" истек 31 мая.
Президент киевского "Динамо" прокомментировал новость о назначении Семина главным тренером
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на слухи о том, что Юрий Семин претендует на пост главного тренера украинской команды.
Фото: dynamo.kiev.ua
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