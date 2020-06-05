Украинский журналист: давайте не тешить себя иллюзиями, что Семин вновь возглавит "Динамо"

Давайте не тішити себе ілюзіями, що Сьомін знов очолить Динамо. Як би приємно не було згадувати команду його зразка. Не існує навіть відсотку такої вірогідності. Вік, громадянство - це більш, ніж аргументи для босів Києва. Не говорячи вже про непідйомні зарплатні апетити тренера.