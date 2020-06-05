Украинский журналист: давайте не тешить себя иллюзиями, что Семин вновь возглавит "Динамо"

Давайте не тішити себе ілюзіями, що Сьомін знов очолить Динамо. Як би приємно не було згадувати команду його зразка. Не існує навіть відсотку такої вірогідності. Вік, громадянство - це більш, ніж аргументи для босів Києва. Не говорячи вже про непідйомні зарплатні апетити тренера.— Igor Burbas (@iburbas) June 4, 2020
- Давайте не тешить себя иллюзиями, что Семин вновь возглавит "Динамо". Как бы не было приятно вспоминать команду его образца. Возраст, гражданство - это более чем аргументы для боссов Киева. Не говоря уже про неподъемные зарплатные аппетиты тренера, - написал Бурбас.
"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. Соглашение истекло 31 мая. Вместо него главным тренером команды стал сербский специалист Марко Николич. Его контракт вступил в силу 1 июня.
Сейчас ходят слухи о том, что Юрий Семин может возглавить тульский "Арсенал" или киевское "Динамо".