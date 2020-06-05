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Украинский журналист: давайте не тешить себя иллюзиями, что Семин вновь возглавит "Динамо"

Украинский журналист Игорь Бурбас в своем Twitter выразил сомнение, что Юрий Семин переедет на Украину, чтобы возглавить киевское "Динамо".


- Давайте не тешить себя иллюзиями, что Семин вновь возглавит "Динамо". Как бы не было приятно вспоминать команду его образца. Возраст, гражданство - это более чем аргументы для боссов Киева. Не говоря уже про неподъемные зарплатные аппетиты тренера, - написал Бурбас.

"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. Соглашение истекло 31 мая. Вместо него главным тренером команды стал сербский специалист Марко Николич. Его контракт вступил в силу 1 июня.

Сейчас ходят слухи о том, что Юрий Семин может возглавить тульский "Арсенал" или киевское "Динамо".


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Теги: Семин Динамо Киев
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