Румынский фанат получил более 7 лет тюрьмы за попытку убить полицейского во время матча

Фанат "Университати Клуж" Видреан Траян приговорен к 7,5 годам тюрьмы.



Болельщик во время матча пытался убить полицейского. По ходу игры между "Университати" и "Германштадта" произошли столкновения фанатов хозяев с полицией. Подсудимый ударил креслом по голове полицейского, после чего оставил его залитым кровью в бессознательном состоянии.



Также Траян должен выплатить штраф в размере 18 тысяч евро.