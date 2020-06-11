"Африканское сообщество уже натерпелось". Туре - о расизме

Ивуарийский футболист Яя Туре высказался на тему расизма.

Фото: AFP

- Африканское сообщество уже натерпелось. Расизм есть в реальной жизни. Каждый африканец, который едет на работу или в метро, сталкивается с людьми, которые негативно относятся к нему. Они не знают, как сделать, чтобы люди могли их услышать, - сказал Туре в видео Youtube-канала "Okko Спорт".



Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс не только в стране, но и по всему миру. Как известно, по всей территории Соединенных Штатов вспыхивают вооруженные беспорядки.



Многие футбольные клубы поддержали это движение. Игроки европейских команд выходят на поле в специальных футболках, а также принимают участие в челленджах и акциях.