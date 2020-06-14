Рональд Куман переболел коронавирусом

Супруга главного тренера сборной Голландии Рональда Кумана Бартина рассказала, что у нее и у мужа был коронавирус.



foxsports.nl

3 мая стало известно, что Кумана госпитализировали. У тренера были проблемы с сердцем. Куман заразился коронавирусом до того, как перенёс сердечный приступ.



"Изначально наши тесты были отрицательными, но позже мы сдали кровь и в организме были антитела. Муж сел на велосипед и поехал с друзьями. Потом он вернулся и ему стало плохо. Я сразу поняла, что из-за сердца. Его отец и дядя умерли из-за проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что у него был сердечный приступ", - цитирует жену Кумана Voetbal International.



57-летний Куман возглавляет голландскую сборную с 2018 года. Под его руководством команда обеспечила выход на Евро-2020.