"Шахтер" досрочно стал чемпионом украинской Премьер-лиги

"Горняки" теперь недосягаемы для ближайших преследователей и стали чемпионами Украины в четвертый раз подряд.
У донецкого клуба 71 очко в 27 турах. У идущего на второй строчке "Динамо" 52 балла.
? МЫ – ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ! ? #ШАХТЕРЧЕМПИОН ?— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 20, 2020
?? Поздравляем всех болельщиков! Где бы вы ни были, мы чувствуем вашу поддержку! ?#Champions #Чемпіони #Чемпионы #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #PremierLeague pic.twitter.com/Y17JVz6HQA