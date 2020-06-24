- Ему ещё необходимо пройти медицинский осмотр. Сразу после его результатов мы обо всём официально объявим, это вопрос двух дней. Если всё будет хорошо, то в воскресенье Вагнер должен прилететь через Турцию.
Условия у бразильца абсолютно адекватные, контракт краткосрочный. Больших затрат он нам не представит, тем более приходит свободным агентом. Второе: у нас есть опции в соглашении, предусматривающие разрыв договора без каких-либо обязательств, на случай локдауна, - цитирует Боранбаева Vesti.kz.
Также председатель наблюдательного совета "Кайрата" отметил, что Вагнер Лав умеет вскрывать усиленную оборону соперника, поэтому у руководства клуба появилось желание подписать бразильца. По словам Боранбаева, соперники "Кайрата" всегда играют в закрытый футбол, умения Вагнера пригодятся команде.
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав может в очередной раз вернуться в ЦСКА. Бразилец разорвал контракт с "Коринтиансом", после чего стал свободным агентом. По сообщениям СМИ, переход должен был состоятся три недели назад, однако о трансфере так и не было объявлено. Скорее всего, срыв трансфера произошел из-за выплаты комиссионных агенту форварда. Вагнер Лав находился в московском клубе суммарно 9 лет.
"Кайрат" является одним из лидеров чемпионата Казахстана. Клуб ведёт борьбу за путёвку в еврокубки.
Представитель "Кайрата" рассказал о деталях перехода Вагнера
Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев прокомментировал переход нападающего Вагнера Лава в клуб.
Фото: ФК "Коринтианс"
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