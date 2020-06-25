Конфедерации и национальные федерации в общей сложности получат $ 1,5 млрд.
Деньги будут выделены из резервов ФИФА. Федерации и конфедерации получат гранты и беспроцентные займы, чтобы компенсировать свои финансовые потери.
Каждая национальная ассоциация получит грант солидарности в размере $ 1 млн. Каждой конфедерации предоставят грант в $ 2 млн.
ФИФА выделит $ 1,5 млрд на устранение последствий коронавируса
ФИФА объявила о выделении крупной суммы на устранение последствий пандемии коронавируса.
Фото: AFP
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