Экс-игрок "Рубина" и "Крыльев" Башкиров оформил дубль в чемпионате Польши

Экс-полузащитник "Крыльев Советов" и "Рубина" Евгений Башкиров, ныне выступающий за польский "Заглембе", забил свои первые голы за новую команду.

Фото: инстаграм Башкирова

Российский хавбек оформил дубль в матче против "Короны". Башкиров вывел свою команду вперед после дальнего удара с правой ноги на 21 минуте матча, а затем с левой ноги на 67-й минуте также ударом издали поразил ворота гостей и установил финальный счет - 2:1.



Евгений - воспитанник петербургского футбола. За свою карьеру успел поиграть в "Томи", "Крыльях Советов", "Рубине".