Встреча завершилась со счетом 1:2. Команда Массимо Карреры потерпела первое поражение за 18 матчей с января.
Афинский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым ПАОКа составляет 3 очка.
Напомним, ранее Каррера возглавлял "Спартак", с которым стал чемпионом России в 2017 году.
АЕК Карреры потерпел первое поражение за 18 матчей
В матче 30-го тура чемпионата Греции АЕК проиграл "Олимпиакосу".
Фото: © Facebook ПАЕ АЕК
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