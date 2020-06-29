"Кайрат" призвал болельщиков доверять только официальным источникам и следить за новостями на клубном сайте.
Напомним, 23 июня бразилец Вагнер Лав, известный по выступлению за ЦСКА, заключил контракт с "Кайратом".
В минувшем сезоне чемпионата Казахстана "Кайрат" занял 2-е место в турнирной таблице и выступит в квалификации Лиги Европы.
Клуб Вагнера Лав опроверг новость о коронавирусе у тренера
Казахстанский "Кайрат" сообщил, что главный тренер команды Алексей Шпилевский не заражался коронавирусной инфекцией.
ФК "Кайрат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!