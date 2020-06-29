Клуб Вагнера Лав опроверг новость о коронавирусе у тренера

Казахстанский "Кайрат" сообщил, что главный тренер команды Алексей Шпилевский не заражался коронавирусной инфекцией.
ФК "Кайрат"
"Кайрат" призвал болельщиков доверять только официальным источникам и следить за новостями на клубном сайте.

Напомним, 23 июня бразилец Вагнер Лав, известный по выступлению за ЦСКА, заключил контракт с "Кайратом".

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана "Кайрат" занял 2-е место в турнирной таблице и выступит в квалификации Лиги Европы.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кайрат Вагнер Лав Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Рианчо - о матче ЦСКА - "Спартак": это будет вечеринка, похожая на кофе без кофеина
Бывший форвард "Тоттенхэма" Янссен заразился коронавирусом
Галямин: "Спартак" выглядит более интересно, чем ЦСКА
Клуб Вагнера Лав опроверг новость о коронавирусе у тренера
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 7
Пьянич: отдам всё ради "Барселоны" 1
Гончаренко: к "Спартаку" у нас особенный подход 1
Тил может пропустить игру с ЦСКА 2
"Динамо" получило разрешение на проведение матча с "Сочи" основным составом
Президент "Торпедо" заявил о готовности отпускать футболистов пить пиво с болельщиками после матчей 2
Титов: нам нужен сильный ЦСКА 1
Васин: я понял за эти годы, что значит победа в дерби со "Спартаком" 11
"Интер" показал форму на следующий сезон
Бывший игрок "Спартака" Булатов назвал единственный шанс ЦСКА в дерби 2
Сарри: уверен, Пьянич не упустит свой шанс в "Барселоне"
Гётце может стать одноклубником Головина
Гончаренко против нерукопожатного Тедеско, "Краснодар" наконец-то сыграет в футбол. Превью 25-го тура 9
Клопп рассказал о трансферных планах "Ливерпуля" на летнее трансферное окно
Гончаренко и ЦСКА: почему не расставаться - единственное верное решение сейчас
"Атлетико" отказался от приобретения Кавани
"Мы довольны его предрасположенностью к работе". Главный тренер "Сельты" - о Смолове 3
"Сладкая зависимость". Подруга Неймара поделилась ярким снимком
"Уфа" объявила результаты тестирования на коронавирус перед игрой с "Рубином"
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Глушаков признался, что не знает, где окажется в следующем сезоне 5
Агент Сафонов: не поверю, что какая-то команда, которая выигрывала чемпионат, не давала судьям 10
Роналду показал новую необычную причёску 2
"Спартак" больше всех среди 8 клубов РПЛ заплатил посредникам в 2019 году 11
В случае увольнения Сетьена "Барселону" возглавит тренер второй команды
Азмун оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение правил в условиях пандемии
Все новости