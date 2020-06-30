Как сообщает Infobae, предварительную договоренность с 59-летним специалистом уже имеет Антонио Торрес - претендент на пост испанской Королевской футбольной федерации. В случае его избрания на эту должность, Марадона возглавит национальную команду, задачей для которой будет выйти в финальную часть ЧМ-2022.
Сейчас наставником испанцев является Луис Энрике. Он тренирует команду с 2018 года. С ним сборная без особых трудностей вышла на Евро-2020.
Диего Марадона в данный момент является главным тренером клуба "Химнасия и Эсгрима" в Аргентине.
Марадона может стать главным тренером сборной Испании
Новым наставником испанской сборной может стать Диего Марадона.
Фото: Getty Images
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